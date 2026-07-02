Житель Канска заживо сжег человека и 8 лет скрывался от следствия

По версии следствия, обвиняемый и пропавший давно неприязненно относились друг к другу. В октябре 2018 года на территории автобазы на окраине Канска между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине множественные удары по голове. Потерявшего сознание пострадавшего он вывез к берегу реки Кан, сжег его заживо, а останки уничтожил. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть могла наступить при таких обстоятельствах.