Житель Канска заживо сжег человека и 8 лет скрывался от следствия

В Канске будут судить 56-летнего мужчину, который в 2018 году забил оппонента до смерти, а затем сжег его тело. Следователи краевого СК завершили расследование уголовного дела.
В ноябре 2018 года в полицию обратилась жительница Канска с заявлением о безвестном исчезновении отца. Тогда найти пропавшего не удалось, расследование приостановили.
В 2026 году следователи и криминалисты краевого СК совместно с сотрудниками уголовного розыска установили причастность к преступлению 56-летнего мужчины. Ключевую роль сыграли повторные допросы свидетелей, которые ранее не сообщали важные детали из-за опасений мести. Нескольких из них взяли под государственную защиту.
По версии следствия, обвиняемый и пропавший давно неприязненно относились друг к другу. В октябре 2018 года на территории автобазы на окраине Канска между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес мужчине множественные удары по голове. Потерявшего сознание пострадавшего он вывез к берегу реки Кан, сжег его заживо, а останки уничтожил. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть могла наступить при таких обстоятельствах.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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