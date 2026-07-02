Первую российскую передвижную телестанцию собрали в Красноярске

Передвижная телевизионная станция представляет собой специальный автомобиль с выдвижным гидравлическим бортом. По данным краевого правительства, такая разработка создана в России впервые. Внутри кузова оборудовано 10 рабочих мест для специалистов. Станция позволяет подключать до 12 цифровых видеокамер и 3 станции повторов. Также в ней установлен климатический комплекс, который должен обеспечивать работу оборудования в разных погодных условиях, от сибирских морозов до летней жары.