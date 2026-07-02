Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первую российскую передвижную телестанцию собрали в Красноярске

Звуковое оборудование и акустические системы для нее изготовили красноярские предприятия под брендом «Енисей».

В Красноярске презентовали первую отечественную передвижную телевизионную станцию, не имеющую аналогов в России. Звуковое оборудование и акустические системы для нее изготовили красноярские предприятия под брендом «Енисей». Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

Передвижная телевизионная станция представляет собой специальный автомобиль с выдвижным гидравлическим бортом. По данным краевого правительства, такая разработка создана в России впервые. Внутри кузова оборудовано 10 рабочих мест для специалистов. Станция позволяет подключать до 12 цифровых видеокамер и 3 станции повторов. Также в ней установлен климатический комплекс, который должен обеспечивать работу оборудования в разных погодных условиях, от сибирских морозов до летней жары.

Звуковое оснащение станции полностью обеспечили красноярские производители. В правительстве края отметили, что аудиосистема соответствует мировому уровню. Создание ПТС связали с задачами нацпроектов по технологическому лидерству. Станцию изготовили за 8 месяцев. В условиях санкций российские инженеры впервые спроектировали и собрали мобильный комплекс, который может использоваться для качественного вещания на региональном и федеральном уровнях.

«Участие красноярских предприятий в оснащении станции, наглядное доказательство того, что региональные производители способны решать задачи государственного масштаба. Российские инженеры в кратчайшие сроки создают сложнейшее оборудование, не уступающее, а по ряду параметров превосходящее западные аналоги», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Красноярского края Василий Чернов.

В ближайшее время передвижную телевизионную станцию отправят в Приморский край.