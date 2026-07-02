Первую российскую передвижную телестанцию собрали в Красноярске

В Красноярске презентовали первую отечественную передвижную телевизионную станцию, не имеющую аналогов в России. Звуковое оборудование и акустические системы для нее изготовили красноярские предприятия под брендом «Енисей». Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Передвижная телевизионная станция представляет собой специальный автомобиль с выдвижным гидравлическим бортом. По данным краевого правительства, такая разработка создана в России впервые. Внутри кузова оборудовано 10 рабочих мест для специалистов. Станция позволяет подключать до 12 цифровых видеокамер и 3 станции повторов. Также в ней установлен климатический комплекс, который должен обеспечивать работу оборудования в разных погодных условиях, от сибирских морозов до летней жары.
Звуковое оснащение станции полностью обеспечили красноярские производители. В правительстве края отметили, что аудиосистема соответствует мировому уровню. Создание ПТС связали с задачами нацпроектов по технологическому лидерству. Станцию изготовили за 8 месяцев. В условиях санкций российские инженеры впервые спроектировали и собрали мобильный комплекс, который может использоваться для качественного вещания на региональном и федеральном уровнях.
«Участие красноярских предприятий в оснащении станции, наглядное доказательство того, что региональные производители способны решать задачи государственного масштаба. Российские инженеры в кратчайшие сроки создают сложнейшее оборудование, не уступающее, а по ряду параметров превосходящее западные аналоги», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Красноярского края Василий Чернов.
В ближайшее время передвижную телевизионную станцию отправят в Приморский край.