Более 150 юных исполнителей подали заявку на патриотический фестиваль-конкурс «Время петь!»

Завершился первый этап Дальневосточного детско-юношеского фестиваля-конкурса патриотической песни «Время петь!». Заявки подали более 150 человек из 9 регионов Дальнего Востока. Следующий этап — отборочный, он продлится до 3 августа. Участники, прошедшие в финал, выступят 10 сентября на сцене Городского дворца культуры. Исполнителей в возрасте от 7 до 18 лет будут оценивать в трех номинациях: эстрадный, народный и академический вокал и в четырех возрастных категориях. Фестиваль задуман как площадка для творческой реализации юных талантов и формирования патриотических ценностей. «Конкурс “Время петь!” должен стать настоящим праздником искусства, популяризирующим песни, посвященные ключевым событиям Отечественной истории, подвигам Героев и государственным памятным датам. Он даст возможность юным дарованиям из отдаленных городов и поселений края выступить на большой профессиональной сцене», — отметила представитель организационного комитета конкурса Жанна Пчелова. Мероприятие приурочено к Году единства народов России.