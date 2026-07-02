Жители Ростовской области на треть увеличили инвестиции в цифровые драгоценные металлы

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Мы видим устойчивый рост интереса жителей Ростовской области к инвестициям в цифровые драгоценные металлы. Все больше людей рассматривают их как инструмент долгосрочного сохранения капитала и диверсификации накоплений. При этом меняется и инвестиционное поведение: если раньше абсолютным лидером было золото, то сегодня инвесторы все чаще включают в свой портфель серебро, платину и палладий, стремясь использовать потенциал разных металлов. Современные цифровые сервисы позволяют приобрести драгоценные металлы быстро, удобно и без необходимости хранить физические слитки, поэтому этот инструмент становится доступным для широкого круга инвесторов. Открыть обезличенный металлический счет (ОМС) и управлять им можно в приложении СберБанк Онлайн в любое время суток: сделки проходят онлайн, а котировки отражают реальную мировую цену».