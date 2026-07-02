Жители Ростовской области на треть увеличили инвестиции в цифровые драгоценные металлы

За год объём вложений на обезличенных металлических счетах вырос на 34%.
С января по май 2026 года жители Ростовской области вложили в цифровые драгоценные металлы 8,5 млрд рублей. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем инвестиций составил 6,3 млрд рублей.
Золото остается самым востребованным драгоценным металлом среди инвесторов региона — на него приходится 84% общего объема вложений. Вместе с тем жители Дона все активнее диверсифицируют свои инвестиции: доля серебра за год выросла почти вдвое — с 6% до 11%, увеличился интерес и к платине — с 2% до 3%. Палладий сохраняет стабильную долю на уровне 2%.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Мы видим устойчивый рост интереса жителей Ростовской области к инвестициям в цифровые драгоценные металлы. Все больше людей рассматривают их как инструмент долгосрочного сохранения капитала и диверсификации накоплений. При этом меняется и инвестиционное поведение: если раньше абсолютным лидером было золото, то сегодня инвесторы все чаще включают в свой портфель серебро, платину и палладий, стремясь использовать потенциал разных металлов. Современные цифровые сервисы позволяют приобрести драгоценные металлы быстро, удобно и без необходимости хранить физические слитки, поэтому этот инструмент становится доступным для широкого круга инвесторов. Открыть обезличенный металлический счет (ОМС) и управлять им можно в приложении СберБанк Онлайн в любое время суток: сделки проходят онлайн, а котировки отражают реальную мировую цену».
По оценкам аналитиков, интерес к цифровым драгоценным металлам поддерживается сразу несколькими факторами. На фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и высокой волатильности мировых финансовых рынков золото продолжает выполнять роль защитного актива и остается основой большинства инвестиционных портфелей.
Одновременно растет интерес к серебру. Помимо инвестиционного спроса, его стоимость поддерживает активное промышленное применение — металл широко используется в производстве солнечных панелей, электроники, аккумуляторов и оборудования для энергетики. Благодаря этому серебро все чаще рассматривается инвесторами как актив с потенциалом долгосрочного роста.
В центре внимания инвесторов также остается платина. Эксперты связывают рост интереса к металлу с развитием водородной энергетики, расширением промышленного применения и постепенным восстановлением спроса со стороны ювелирной отрасли.
В целом аналитики отмечают еще одну устойчивую тенденцию: частные инвесторы все чаще выбирают цифровые инструменты инвестирования. Обезличенные металлические счета позволяют приобретать драгоценные металлы в удобном объёме, оперативно совершать сделки в онлайн-каналах и управлять инвестициями без расходов на хранение физических слитков. Именно поэтому цифровые драгоценные металлы становятся важной частью стратегии долгосрочного сохранения и диверсификации капитала для все большего числа россиян.
Источник: пресс-служба Сбербанка.