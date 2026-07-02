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В Красноярском крае продавец отказал в возврате из-за паспорта

Житель Ермаковского хотел написать претензию из-за пилы, которая проработала всего пару часов.

Источник: Комсомольская правда

Магазин техники в Красноярском крае отказался принимать претензию от покупателя, потому что тот был без паспорта.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, житель Ермаковского купил бензопилу, но воспользоваться ей толком не успел — она сломалась спустя два часа работы. Испорченный товар сельчанин принес по месту покупки, однако там претензию просто отказались регистрировать, якобы потому, что в ней не было паспортных данных покупателя. Соответственно, проводить диагностику и возвращать деньги за бракованный товар тоже никто не собирался.

Не сумев договориться с представителями магазина, мужчина направил жалобу в Роспотребнадзор. В ведомстве в ситуации усмотрели нарушение федерального закона о защите прав потребителей. Продавцу направили предостережение. Только после этого магазин связался с потребителем и вернул ему деньги.

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