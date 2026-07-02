В Красноярском крае продавец отказал в возврате из-за паспорта

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, житель Ермаковского купил бензопилу, но воспользоваться ей толком не успел — она сломалась спустя два часа работы. Испорченный товар сельчанин принес по месту покупки, однако там претензию просто отказались регистрировать, якобы потому, что в ней не было паспортных данных покупателя. Соответственно, проводить диагностику и возвращать деньги за бракованный товар тоже никто не собирался.