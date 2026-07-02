Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре проинспектировал готовность сквера, посвященного участникам специальной военной операции. На сегодняшний день объект, выбранный горожанами в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», готов на 50%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы обязаны сохранять память о героях специальной военной операции. Наш долг помнить тех, кто защищает Родину. Горожане пожелали видеть здесь не просто красивую зону для отдыха, а памятное место», — отметил Дмитрий Демешин.
По запросу горожан сквер в память о героях СВО появится в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
По запросу горожан сквер в память о героях СВО появится в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
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Благоустройство сквера разбили на несколько этапов. Подрядчик уже спланировал территорию, и подготовил основание для площадки. В активной фазе находятся работы по монтажу фундаментов под монументы и укладке гранитной плитки. Ввод первой очереди объекта запланирован до конца текущего года.
Напомним, инициатива создания мемориального пространства исходит напрямую от жителей города. В 2025 году почти пять тысяч комсомольчан отдали свои голоса за эту территорию в рамках Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства.
Отметим, в разработке дизайн-проекта благоустройства территории приняли участие студенты и преподаватели кафедры «Строительства и архитектуры» Комсомольского-на-Амуре государственного университета.
По запросу горожан сквер в память о героях СВО появится в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
По запросу горожан сквер в память о героях СВО появится в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
По запросу горожан сквер в память о героях СВО появится в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
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«Память должна быть видимой, особенно о земляках, отдавших жизнь за страну. Важно завершить первый этап благоустройства сквера так, чтобы у семей героев и жителей не было ощущения формальности. Дальше — помогать городу со вторым этапом и сохранять федеральное финансирование» — подчеркнул депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов.
По итогам Всероссийского голосования 2026 года этот объект признан победителем, набрав почти шесть тысяч голосов граждан. Поэтому в следующем году администрацией Комсомольска-на-Амуре будет продолжена работа по благоустройству II этапа сквера в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в краевом центре на ул. Калараша начали обустраивать «сквер русских сказок». За его благоустройство в прошлом году проголосовали более 20 тысяч человек.