По запросу горожан сквер в память о героях СВО появится в Комсомольске-на-Амуре

«Память должна быть видимой, особенно о земляках, отдавших жизнь за страну. Важно завершить первый этап благоустройства сквера так, чтобы у семей героев и жителей не было ощущения формальности. Дальше — помогать городу со вторым этапом и сохранять федеральное финансирование» — подчеркнул депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов.