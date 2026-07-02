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Пассажиры Мострансавто совершили более 40 млн поездок в июне

Пассажиры автобусов АО «Мострансавто» совершили около 40,2 млн поездок в июне 2026 года, сообщила пресс-служба перевозчика.

Источник: Freepik

«Почти половина всех поездок — 19,5 млн — пришлась на социальные карты жителя Подмосковья и москвича. Следующим по популярности способом оплаты стали банковские карты, при помощи которых жители и гости Подмосковья совершили более 14,1 млн поездок. Еще 6,5 млн поездок пришлось на транспортные карты: 4,7 млн раз пассажиры прикладывали к валидаторам карты “Тройка” и “Стрелка”, а 1,8 млн поездок было совершено по картам “Стрелка” учащегося и учащегося сельской местности», — говорится в сообщении.

По данным Мострансавто, в июне лидером по количеству совершенных поездок стало межмуниципальное автотранспортное предприятие (МАП) № 10 Королева, где было произведено более 5,4 млн трансакций. Второе место занимает МАП № 11 Балашихи, где пассажиры оплатили проезд более 5 млн раз. Замыкает тройку лидеров МАП № 12 Ногинска, с итоговым показателем в 4,2 млн поездок.