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Азовскую судоверфь привлекли к ответственности за затопленные док и буксир

Арбитражный суд Ростовской области признал АО «Азовская судоверфь» виновной в нарушении технических регламентов при осуществлении судоремонта. Компания допустила затопление плавдока и буксира, находившегося на ремонте. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Арбитражный суд Ростовской области признал АО «Азовская судоверфь» виновной в нарушении технических регламентов при осуществлении судоремонта. Компания допустила затопление плавдока и буксира, находившегося на ремонте. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

С иском в суд обратился Волго-Донской транспортный прокурор. Согласно материалам дела, 26 февраля 2026 года на территории судоверфи произошло частичное затопление судна «Плавдок-08» вместе с буксиром «Стальной».

Уточняется, что компания занималась ремонтом судна, не имея классификационных документов, что является нарушением технического регламента.

Суд удовлетворил иск прокурора и оштрафовал АО «Азовская судоверфь» на 180 тыс. руб.