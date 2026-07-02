Азовскую судоверфь привлекли к ответственности за затопленные док и буксир

Арбитражный суд Ростовской области признал АО «Азовская судоверфь» виновной в нарушении технических регламентов при осуществлении судоремонта. Компания допустила затопление плавдока и буксира, находившегося на ремонте. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
С иском в суд обратился Волго-Донской транспортный прокурор. Согласно материалам дела, 26 февраля 2026 года на территории судоверфи произошло частичное затопление судна «Плавдок-08» вместе с буксиром «Стальной».
Уточняется, что компания занималась ремонтом судна, не имея классификационных документов, что является нарушением технического регламента.
Суд удовлетворил иск прокурора и оштрафовал АО «Азовская судоверфь» на 180 тыс. руб.