Азовскую судоверфь привлекли к ответственности за затопленные док и буксир

Арбитражный суд Ростовской области признал АО «Азовская судоверфь» виновной в нарушении технических регламентов при осуществлении судоремонта. Компания допустила затопление плавдока и буксира, находившегося на ремонте. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.