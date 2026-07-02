Погода в Нижнем Новгороде 2 июля: днём до +26°, осадков не ожидается

Утром 2 июля в Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, сообщает Яндекс. Погода. Температура около +22°C, северный ветер дует со скоростью 3−4 м/с, влажность — 52%, атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Днём воздух прогреется до +26°C при снижении влажности до 33%.
Вечером станет чуть прохладнее — около +23…+24°C и давлении 741 мм.
Ночью температура опустится до +16…+18°C, ветер сменит направление на южное, его скорость составит 3 м/с. Влажность повысится до 57%, давление понизится до 738 мм.
УФ‑индекс — 7 (высокий), магнитное поле — 4 (слабая буря).
Ранее сообщалось, что дожди будут идти несколько дней в Нижнем Новгороде с 3 июля.