В Иркутской области объявлен старт конкурса «Флагман добрых дел»

«Конкурс мы проводим впервые и хотим таким способом поддержать территории и организации, которые развивают у себя добровольчество, поддерживают волонтерские инициативы, участвуют в благотворительности. Волонтерство сегодня — это не просто вид деятельности, это способ помогать, вносить свой вклад в развитие региона, воспитывать подрастающее поколение в духе милосердия и любви к Родине. Отрадно, что в нашем регионе насчитывается больше тысячи организаций, которые вовлечены в процесс развития и популяризации добровольчества», — сказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.