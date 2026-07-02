В Иркутской области объявлен старт конкурса «Флагман добрых дел»

Его участниками могут стать администрации муниципальных образований, некоммерческие организации, бюджетные учреждения и «Добро. Центры», которые осуществляют деятельность и реализуют проекты в сфере добровольчества.
«Конкурс мы проводим впервые и хотим таким способом поддержать территории и организации, которые развивают у себя добровольчество, поддерживают волонтерские инициативы, участвуют в благотворительности. Волонтерство сегодня — это не просто вид деятельности, это способ помогать, вносить свой вклад в развитие региона, воспитывать подрастающее поколение в духе милосердия и любви к Родине. Отрадно, что в нашем регионе насчитывается больше тысячи организаций, которые вовлечены в процесс развития и популяризации добровольчества», — сказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
В рамках конкурса будут оцениваться количество реализованных мероприятий и проектов социальной направленности, количество волонтеров, зарегистрированных на единой всероссийской платформе Добро.рф, информационная работа и число благополучателей. Участники могут указывать в конкурсных заявках также участие в обучениях для добровольцев, гранты, победившие в разных конкурсах, форматы поддержки участников СВО.
Оценивать поступившие на конкурс заявки будет экспертный совет. Итоги подведут в четырех категориях — муниципальные образования с населением от 3 до 25 тысяч человек, муниципальные образования с населением от 24 до 45 тысяч человек, муниципальные образования с населением свыше 46 тысяч человек и «Добро. Центры».
Итоги конкурса станут известны в конце августа, уточняет пресс-служба облправительства. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Мы вместе».