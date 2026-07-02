КУИЦ «ЭН+ ИРНИТУ» в 2026 году окончили 86 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Выпускниками КУИЦ «ЭН+ ИРНИТУ» в 2026 году стали 86 человек.
Торжественная церемония награждения 60 выпускников состоялась 29 июня в Технопарке Иркутского политеха. Остальные студенты получили дипломы в Братском государственном университете. В этот же день чествовали 40 школьников- выпускников «Энергокласса».
С приветственными словами к выпускникам обратилась директор Института энергетики Екатерина Самаркина, которая отметила преемственность поколений:
«В последние несколько лет появилась традиция, когда выпускники передают эстафету абитуриентам. Перед школьниками, которые делают первый шаг в энергетику, сейчас стоит “машина времени”, которая прокручивает картинки: что с ними будет в ближайшие четыре года, как стать высококлассными специалистами с амбициозными целями».
Директор КУИЦ Владимир Корнев поздравил выпускников с «совершеннолетием»:
«18 лет назад, в 2008 году первый выпуск КУИЦ состоял из восьми человек. Сегодня мы выпускаем 86 будущих сотрудников ЭН+».
Владимир Корнев подчеркнул, что выпускниками стали не только представители ИРНИТУ (57 человек), но и Братского государственного университета (26 человек), ИрГУПС (1 человек) и ИрГАУ им. А. А. Ежевского 2 человека). Он поблагодарил индустриальных партнеров за активное участие в учебном процессе и поддержку политеховцев в научных изысканиях.
Первыми на церемонии отметили ребят, обучавшихся в «Энергоклассе». Сертификаты по программе «Успешный абитуриент» и «Турбофизика» получил 40 школьников. Документы дают дополнительные семь баллов при поступлении в Институт энергетики Иркутского политеха.
Выпускница школы № 11 Софья Гаврилова прошла подготовку по программе «Успешный абитуриент». Софья рассказала, что её папа работает в энергетической отрасли, и она планирует продолжить семейное дело.
«Благодаря “Энергоклассу” удалось хорошо подготовиться к ЕГЭ. Я получаю приоритет в виде семи дополнительных баллов при поступлении в ИРНИТУ. Также стала победителем заключительного этапа олимпиады “Политехник” по предметному профилю “Современная энергетика”, а это еще плюс 10 баллов. Всего вместе с ЕГЭ я набрала 220 баллов, которых должно хватить для поступления в вуз моей мечты на электроэнергетику».
В Иркутске отличниками стали 11 выпускников КУИЦ «ЭН+ ИРНИТУ». «Красные» дипломы будущим сотрудникам ЭН+ вручил проректор по учебной работе ИРНИТУ Владимир Смирнов:
«Присутствовать на совершеннолетии выпуска КУИЦ — это большая честь. Я знаком со многими подобными образовательными инициативами. Наш КУИЦ “ЭН+ ИРНИТУ” — это самый долгоиграющий и успешный проект.
ЭН+ является фундаментом развития региона. Вы сделали правильный выбор. Перед вами открывается очень большая широкая дорога с нескончаемыми возможностями".
Один из самых популярных работодателей среди политеховцев-энергетиков — Байкальская энергетическая компания. С завершением обучения ребят поздравил гендиректор компании Олег Причко.
"Здесь в зале находится очень важная категория людей — это вчерашние школьники, новоиспеченные абитуриенты, которые в подавляющем большинстве станут студентами нашего родного ИРНИТУ и КУИЦ. Мы, ведущие специалисты отрасли, рекомендуем к поступлению этот университет.
Каждый год, возвращаясь в Иркутский политех, мы смотрим на выпускников-студентов по-особенному. Наши «КУИЦевцы» выдерживают колоссальную нагрузку, решая прикладные задачи во время практики на будущем рабочем месте. При этом студенты совмещают основную и дополнительную образовательную программы. Выпускники КУИЦ в наших глазах — это уже лидеры, состоявшиеся личности, способные организовать самих себя и в дальнейшем свой коллектив. Мы смотрим на вас в качестве коллег, которым в будущем передадим ключи к руководству нашими компаниями".
В торжественной церемонии приняли участие гендиректор Эн+ Гидро«Сергей Кузнецов, директор ООО “ЭН+ Инженерный центр” Тимур Моисеев, а также представители ООО “Сервис Инжиниринг Системс” — технический директор Андрей Ионов и директор по персоналу Оксана Вертьянова.
Также дипломы вручали директор по персоналу — руководитель аппарата «Иркутская электросетевая компания» Лилия Жаркова, главный инженер «Иркутская энергосбытовая компания» Олег Герасименко. Благодарственные письма самые активные и отзывчивые вчерашние студенты получили от замдиректора по организационному развитию АНО ДПО «ЭН+Университет».
Отдельно в этот день наградили победителей конкурса ВКР, где из 16 заявок первые места заняли новоиспеченные энергетики Савва Ташлыков и Виктор Филатов. ВКР выполнялись под научным руководством директора Института энергетики Екатерины Самаркиной и заведующего кафедрой электроснабжения и электротехники Владислава Шакирова.
Выпускник Института энергетики и КУИЦ «ЭН+ ИРНИТУ» Виктор Филатов намерен совмещать работу в ООО «Сервис Инжиниринг Системс» и учебу в магистратуре:
"В 11 классе я выбирал между инженерными специальностями. Родители мне подсказали, что Институт энергетики Иркутского политеха готовит высококлассных специалистов. Затем было принято решение поступить в КУИЦ, где я получал знания не только из книжек и лекций, но и оттачивал мастерство на производстве, знакомясь со сложным оборудованием.
Теперь я планирую освоить магистерское направление «Цифровая электроэнергетика», а в «Сервис Инжиниринг Системс» буду стартовать с позиции электромонтера или инженера-проектировщика".
Завершая торжественную церемонию, молодые энергетики запечатали сургучом капсулу с посланием в будущее, которую откроют выпускники 2036 года.
Вместе с дипломами об окончании КУИЦ все выпускники получили направление на трудоустройство в ведущую энергетическую компанию ЭН+.