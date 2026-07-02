КУИЦ «ЭН+ ИРНИТУ» в 2026 году окончили 86 человек

Каждый год, возвращаясь в Иркутский политех, мы смотрим на выпускников-студентов по-особенному. Наши «КУИЦевцы» выдерживают колоссальную нагрузку, решая прикладные задачи во время практики на будущем рабочем месте. При этом студенты совмещают основную и дополнительную образовательную программы. Выпускники КУИЦ в наших глазах — это уже лидеры, состоявшиеся личности, способные организовать самих себя и в дальнейшем свой коллектив. Мы смотрим на вас в качестве коллег, которым в будущем передадим ключи к руководству нашими компаниями".