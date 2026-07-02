Продукты дешевеют, услуги дорожают: что происходит с ценами в Татарстане

Цены в мае в Татарстане после апрельского снижения выросли до 0,16%.
По данным Татарстанстата, рост цен в мае в Татарстане после апрельской символической дефляции (-0,06%) ускорился до 0,16% к предыдущему месяцу. При этом в продуктах питания и непродовольственной рознице снижение цен ускорилось: в первом случае до −1,3%, во втором — до −0,22% (с −0,22% и −0,02% соответственно месяцем ранее).
Причина увеличения общего месячного ИПЦ — в услугах, стоимость которых увеличилась резко, сразу на 2,36% после скромных 0,07% в апреле.
С исключением сезонности цены в Татарстане в мае тоже выросли больше, чем в апреле, но дефляция в продуктах и «непродах» даже при такой «очистке» сохранилась. А рост в услугах остался таким же ярко выраженным. «Отчасти это связано с тем, что в мае этого года спрос на некоторые услуги вырос сильнее обычного», — объяснили в Нацбанке РТ.
Цены в Татарстане в мае выросли так же, как и по стране в целом (там — на 0,17%). В то же время более чем в три раза сильнее, чем по РФ в целом, у нас подорожал отдых за рубежом («связано с более высокой потребительской активностью жителей региона»). Заметнее — автобусные экскурсии и речные круизы. Среди причин — «более высокий спрос со стороны гостей республики, в том числе в период проведения международных мероприятий».
Резкое снижение цен на продукты во многом было связано с повышенным вкладом категорий, стоимость на которые всегда активно «пляшет». Прежде всего, нетипично для сезонной нормы дешевевшей плодоовощной продукцией — в мае цены на нее упали на 9,85%, за год — уже на 11,19%. Заметнее всего это коснулось тепличных овощей: огурцов, помидоров и сладкого перца, что, как нетрудно догадаться, связано с традиционным для лета снижением расходов производителей на обогрев теплиц. За год огурцы в Татарстане, кстати, подешевели уже на 7,38%, сладкий перец — на 6,22%, а вот помидоры всего на 0,83%.
При этом цены на некоторые импортные овощи, а также на фрукты и оливковое масло снизились благодаря животворящему действию укрепления рубля. В годовом разрезе фрукты подешевели, правда, всего на 3,76%, зато оливковое масло — на 17,62%.
За месяц упали цены и на куриные яйца (на 6,97%), что связано, как и ранее, с внутренним перепроизводством (по данным Татарстанстата, только в апреле выпуск яиц в республике вырос на 16%, а за январь — апрель — на 9,3% в годовом выражении). Правда, по сравнению с маем 2025-го яйца все равно стоят на 13,69% дороже. Но выросла в мае стоимость сахара (на 2,86%), в годовом разрезе его цена тоже на 3,46% выше.
Подешевели в мае автомобильные шины, скакнула цена на топливо.
В непродовольственной рознице в Татарстане по-прежнему, уже не первый месяц снижаются цены на широкий круг бытовых товаров и цифровой электроники. На это все влияет и крепкий рубль, но в большей степени — охлаждение спроса из-за сдержанной покупательской активности в условиях высоких ставок по кредитам. По сравнению с маем прошлого года средства связи стоили дешевле на 12,31%, телевизоры — на 9,36%, бытовые приборы — на 5,57%, а планшеты — на 1,23%.
Подешевели в мае и автомобильные шины (за год, правда, всего на 0,79%) — спасибо росту импорта и, простите за повтор, крепкому рублю. При этом на 4,57% скакнула стоимость инструментов и оборудования (в годовом разрезе эта категория, правда, все еще стоит на 2,67% меньше).
Подешевели в мае и автомобильные шины (за год, правда, всего на 0,79%) — спасибо росту импорта и, простите за повторы, крепкому рублю.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ».
Лидировало же по годовому росту цен моторное топливо — в мае оно в Татарстане обходилось дороже на 15,63%, хотя за месяц цены на него увеличились всего на 0,21%. По РФ в целом, по данным Банка России, нефтепродукты в мае «дорожали повышенными темпами».
Как отметили в Райффайзенбанке, «топливная инфляция» вообще побила антирекорды: цены на дизель за год выросли примерно на 12%, на бензин — почти на 15%. «Хуже ситуация была только летом 2024-го. Пока меры по ограничению экспорта нефтепродуктов, судя по всему, не особенно помогают, но власти уверены, что ситуация скоро улучшится (хотя роста нефтепереработки вряд ли можно достичь быстро)», — заявили в банке.
Что касается услуг, то цены на многие из них скакнули в мае из-за сезонного роста спроса. Если зарубежный туризм для жителя Татарстана за год подорожал на 2,01%, проживание в гостиницах и хостелах — на 4,96%, а речные круизы — на 7,68%, то отдых на отечественных курортах у моря — на 24,35%.
Одновременно с этим из-за более высоких тарифных коэффициентов, которые всегда применяются в летний период, стали дороже билеты в плацкартные вагоны. По сравнению с маем 2025-го стоимость проезда в таких вагонах нефирменного поезда выросла на 6,07%, фирменного — на 6,96%.
Билеты в плацкартные вагоны поездов стали дороже из-за более высоких тарифных коэффициентов, которые всегда применяются в летний период.
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ».
Однако в лидерах по годовому приросту цен, как и ранее, остаются бытовые услуги, ЖКУ и культура. Причем аналогичная картина складывается и по всей России. В ЦБ продолжают объяснять это в числе прочего напряженностью на рынке труда, «которая сильнее отражается именно на ценах услуг, поскольку в них издержки на оплату труда, как правило, занимают более значимую долю, чем в цене товаров».
«Спрос на услуги по‑прежнему опережает возможности расширения предложения в условиях сохраняющегося дефицита кадров. В отличие от непродовольственных товаров потребление многих видов услуг (например, образовательных, медицинских, бытовых) с трудом перераспределяется во времени, и потребители не склонны откладывать их потребление даже при высокой ключевой ставке», — заявили в регуляторе.
По оценке Волго-Вятского ГУ ЦБ, потребительская активность в макрорегионе в апреле-мае продолжала нарастать, но более умеренными темпами (после сильного роста в марте). Увеличились продажи автомобилей, причем как новых, так и подержанных. Снизились — после околонулевой динамики в феврале-марте — продажи мебели. А вот спрос на стройматериалы и бытовую технику, как и в предыдущие месяцы, практически не изменился.
О повышении спроса сообщали только поставщики платных услуг, а также туристические компании. Последним помог рост числа спортивных и культурных событий (особенно, как нетрудно догадаться, в Татарстане). Приток туристов способствовал оживлению и в общепите. По данным мониторинга предприятий Банка России, краткосрочные ожидания ретейлеров по спросу в мае остались на максимальном уровне с начала года.
Годовая инфляция и в Татарстане, и в России, тем не менее, продолжила снижаться.
Годовая инфляция и в Татарстане, и в России в мае продолжила снижаться. В республике — до 6,29%, в целом по стране — до 5,31%. А месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год в мае по РФ и вовсе составил 1,8%, это минимум с ноября 2022-го (в апреле — 2,4%, в первом квартале текущего года — 8,6%).
Казалось бы, жесткая денежно-кредитная политика, проводимая ЦБ, наконец-то дала плоды. Но есть нюанс. Как объяснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя 19 июня символическое снижение ключевой ставки всего на 0,25 б. п., до 14,25% (притом что рынок ждал более решительного шага, до 14%), «текущий рост цен в последние месяцы значительно снизился в основном под влиянием разовых факторов»: «Так, весной сильнее обычного дешевели овощи и фрукты. Вклад внесло и укрепление рубля в последние месяцы на фоне высоких цен на основные товары российского экспорта».
Годовая инфляция и в Татарстане, и в России в мае продолжила снижаться. Вклад внесло и укрепление рубля в последние месяцы на фоне высоких цен на основные товары российского экспорта.
Фото: © «Татар-информ».
«Но для наших решений важнее устойчивая инфляция. Она тоже замедлилась, но не так существенно, и, по нашим оценкам, сохраняется в диапазоне 4−5% в пересчете на год», — добавила глава ЦБ. Как отметили в регуляторе, этому способствует «накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения».
«Дезинфляционные тенденции развиваются, но не так быстро, как может казаться исходя из динамики общего индекса потребительских цен», — отмечалось также в июньском бюллетене «О чем говорят тренды». Одна из причин — постоянно дорожающие, причем значительными темпами, услуги. Особенно ярко это видно на годовых данных. Например, если на товары годовые приросты цен в мае в целом по РФ составили 2,86% для продовольственных (преимущественно из‑за снижения цен на овощи и фрукты) и 4,19% для непродовольственных, то на услуги — 10,13% (в апреле — 7,1%). «Неравномерность текущих приростов цен между товарами и услугами вновь усилилась», — подчеркнули в ЦБ.
В начале лета инфляция снова ускорилась — до 5,82% на 22 июня.
На 22 июня показатель годовой инфляции по РФ в целом ускорился до 5,82%. В Банке России это объяснили влиянием как минимум двух факторов — всплеском цен на топливо из-за временного снижения его производства. А также разворотом в динамике цен на плодоовощную продукцию — после нетипично сильного снижения на нее весной.
По оценке Райффайзенбанка, «в топливном сегменте проблемы остаются все теми же — снижение нефтепереработки наряду со стартом автомобильного сезона, а в плодоовощах — вероятно, рост издержек производителей тепличных овощей (электроэнергия, топливо и пр.)». «Причиной усиления роста цен на овощи могли стать ограничения на ввоз товаров из Армении. Полагаем, адаптация рынка к новым условиям произойдет достаточно быстро», — отметили, в свою очередь, в ПСБ.
Рост цен на бензин, по оценке аналитиков банка, «вызывает наибольшие опасения, так как системное повышение издержек может повысить общий уровень цен и инфляционные ожидания» (пока, впрочем, последний риск не подтвердился). Значительные выплаты нефтяным компаниям из бюджета, демпфирующие рост цен на бензин, должны ограничить развитие этого риска, уверены в ПСБ.
В Банке России также напомнили, что Правительство РФ принимает необходимые меры для балансировки топливного рынка. Но все же сделали оговорку, что «на восстановление предложения может потребоваться время».
На показатели годовой инфляции в ближайшие месяцы окажут влияние и другие, в том числе и более долгоиграющие факторы. На коротком горизонте — статистика. «В июле у нас не будет повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, как в прошлом году. Их индексация перенесена на октябрь. Это означает, что годовая инфляция может временно немного снизиться за счет этого фактора. Но это будет только перераспределение роста цен внутри года», — объяснила Набиуллина.
Зато бюджетная политика «будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе», в ближайшие три года также отмечала глава ЦБ. «Простыми словами, это означает, что дефицит бюджета и расходы превысят план, а значит, поддержат спрос и экономическую активность, что будет более проинфляционно, чем ЦБ оценивал ранее», — объяснили в Райффайзенбанке.
Также в Банке России увидели, что в последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. К факторам риска отнесены замедление снижения напряженности на рынке труда и сохраняющийся дефицит кадров.
Все это в сумме может ограничить пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки и потребовать от регулятора действовать даже консервативнее и осторожнее, чем обычно. При этом на следующем заседании, которое станет опорным — 24 июля, — ожидается пересмотр макроэкономического прогноза ЦБ. Пока что «с учетом проводимой денежно-кредитной политики» регулятор ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,5−5,5% в 2026-м, причем устойчивая инфляция сложится вблизи таргета 4% уже во втором полугодии. А в 2027 году и далее цель будет достигнута окончательно и бесповоротно.
В ПСБ считают, что сейчас инфляцию разгоняют факторы со стороны предложения, а они не регулируются денежно-кредитной политикой. «Значит, это должно иметь ограниченное влияние на решение ЦБ по ключевой ставке. Банк России будет реагировать на вторичные риски инфляции (например, от подорожания бензина), которые пока ограничены и, скорее всего, будут темой для будущих заседаний по ставке. Считаем, что устойчивый тренд по охлаждению внутреннего спроса пока оказывает более значимое влияние на инфляцию и ограничит распространение вторичных инфляционных рисков, связанных с шоками предложения, если они не будут поддержаны реализацией каких-то новых проинфляционных рисков», — считают в банке.
В Райффайзенбанке пока не склонны переоценивать и топливный фактор — «в условиях крепкого рубля его эффект заметно нивелируется, и пока топливная инфляция не перекидывается на другие сегменты». «В целом, если не считать услуг (инфляция в которых уже давно высокая и устойчивая), в остальных компонентах ситуация достаточно позитивна», — заявляют в банке. Там по-прежнему видят пространство для смягчения ДКП в будущем — «в пользу этого говорит и потенциальное ухудшение экономической активности, и снижение базовой инфляции, и относительная крепость рубля».