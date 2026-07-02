Продукты дешевеют, услуги дорожают: что происходит с ценами в Татарстане

В ПСБ считают, что сейчас инфляцию разгоняют факторы со стороны предложения, а они не регулируются денежно-кредитной политикой. «Значит, это должно иметь ограниченное влияние на решение ЦБ по ключевой ставке. Банк России будет реагировать на вторичные риски инфляции (например, от подорожания бензина), которые пока ограничены и, скорее всего, будут темой для будущих заседаний по ставке. Считаем, что устойчивый тренд по охлаждению внутреннего спроса пока оказывает более значимое влияние на инфляцию и ограничит распространение вторичных инфляционных рисков, связанных с шоками предложения, если они не будут поддержаны реализацией каких-то новых проинфляционных рисков», — считают в банке.