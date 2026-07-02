За сутки в Ростовской области появилось на свет 113 малышей

С 30 по 1 июля в Ростовской области на свет появилось 113 малышей.
Только в областном перинатальном центре приняли 40 родов, что является абсолютным рекордом за все время его работы. Из этого количества родоразрешений два были преждевременными. Троим новорожденным потребовалась экстренная помощь специалистов детской реанимации. Благодаря слаженным действиям анестезиологов-реаниматологов и неонатологов всем маленьким пациентам была своевременно оказана высокотехнологичная медицинская помощь.
Отметим, что в рамках реализации регионального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья» проводится оснащение центра современным оборудованием. Перинатальный центр предназначен для оказания специализированной медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, гинекологическим больным, новорожденным и недоношенным детям. Использование высоких технологий позволяет выхаживать недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.