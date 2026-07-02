За сутки в Ростовской области появилось на свет 113 малышей

Только в областном перинатальном центре приняли 40 родов, что является абсолютным рекордом за все время его работы. Из этого количества родоразрешений два были преждевременными. Троим новорожденным потребовалась экстренная помощь специалистов детской реанимации. Благодаря слаженным действиям анестезиологов-реаниматологов и неонатологов всем маленьким пациентам была своевременно оказана высокотехнологичная медицинская помощь.