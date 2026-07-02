Третий полуфинал конкурса «Быть, а не казаться» прошел во Владивостоке

Участниками масштабного события стали 200 человек из всех регионов ДФО. Хабаровский край представила делегация из 64 наставников. «Всероссийский конкурс “Быть, а не казаться” направлен на формирование кадрового резерва лидеров патриотического воспитания, включая участников специальной военной операции и на распространение лучших практик по всей России», — рассказали в комитете по делам молодежи правительства края. Участники из Хабаровского края соревновались в 4 из 6 номинаций: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер» и «СВОй наставник». Для участников провели круговые собеседования с экспертами и командное решение практических кейсов, моделирующих педагогические и управленческие ситуации. Также конкурсанты прошли тестирование по нейропрофилированию и получили рекомендации по развитию своих сильных сторон и выбору профессионального направления. Помимо этого, организаторы провели экскурсию по знаковым местам Владивостока, церемонию возложения цветов и сессию по разработке предложений в Кодекс этики наставника — документ, который станет основой профессиональной этики сообщества. В сентябре станут известны имена финалистов — ими станут 400 лучших наставников со всех регионов, которые встретятся в Туле в октябре. Их лучшие практики войдут в банк проектов по патриотическому воспитанию и получат поддержку для реализации. Мероприятие организовано в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети».