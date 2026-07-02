Конкурс журналистов «Хабаровск сегодня» стартовал в краевой столице

Стартовал прием заявок на традиционный творческий конкурс среди журналистов. К участию приглашаются сотрудники газет, теле- и радиокомпаний, интернет-изданий, работающие в Хабаровске. Материалы принимаются с 1 по 31 июля. Конкурс проводится в трех номинациях: «Национальные проекты — реализация в г. Хабаровске»: строительство и ремонт школ, детских садов, спортивных объектов, благоустройство общественных пространств, ремонт улично-дорожной сети, расселение аварийного жилья, оснащение учреждений культуры; «Vо Благо»: герои СВО, помощь бойцам и их семьям, акции «Письмо солдату», «Подарок воину», волонтёры и общественные организации, поддерживающие защитников страны; «Хабаровск — город, где хочется жить»: достижения города, достопримечательности, туристическая привлекательность, новые арт-объекты. На конкурс принимаются статьи, интервью, репортажи, сюжеты и программы, вышедшие в эфир или опубликованные с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года. Жюри оценит профессионализм, глубину темы, оригинальность, информационную насыщенность и авторский стиль. Победители получат денежные премии и дипломы. Подробности — на сайте администрации Хабаровска.