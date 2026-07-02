Ветеранам СВО в Хабаровске открыли первый в России спортцентр

В Хабаровске на базе филиала фонда «Защитники Отечества» открылся первый в России демонстрационно-просветительский центр с фиджитал-направлением и адаптивным спортом. Площадка рассчитана в том числе на участников СВО, людей с инвалидностью и всех, кто хочет вернуться к активной жизни через физкультуру.
Центр оснащён оборудованием для общей физической подготовки, традиционных для Хабаровского края видов спорта, фиджитал-спорта и адаптивного бокса. Здесь будут показывать, как работает инвентарь, помогать с выбором направления и консультировать по паралимпийским и сурдлимпийским дисциплинам.
«Такого формата больше нет нигде в России. Спортсмены-ветераны будут мотивировать личным примером и консультировать посетителей», — подчеркнул министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
Площадку создали по поручению президента о запуске подобных центров в регионах, но в Хабаровском крае решили расширить формат. Её ключевая задача — показать, что тренировки могут быть понятными, доступными и полезными для восстановления.
Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алёна Чаплыгина отметила, что теперь ветераны смогут сразу попробовать адаптивные виды спорта и понять, что им подходит. Она подчеркнула, что спортивные успехи участников СВО уже стали для фонда поводом для гордости.
«Наш филиал стал важной отправной точкой в мир спорта и здорового образа жизни для наших героев», — сказала Алёна Чаплыгина.
Центр будет работать постоянно. Он находится в Хабаровске на улице Муравьёва-Амурского, 54, в помещениях № 202 и № 203.