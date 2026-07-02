Ветеранам СВО в Хабаровске открыли первый в России спортцентр

В Хабаровске на базе филиала фонда «Защитники Отечества» открылся первый в России демонстрационно-просветительский центр с фиджитал-направлением и адаптивным спортом. Площадка рассчитана в том числе на участников СВО, людей с инвалидностью и всех, кто хочет вернуться к активной жизни через физкультуру.