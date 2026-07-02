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Уфа и Сухум подпишут соглашение о побратимстве

Радий Хабиров прибыл в Абхазию для встречи с президентом и подписания соглашения.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Башкирии во главе с руководителем региона Радием Хабировым прибыла с рабочим визитом в абхазский Сухум. Это первый прилет республиканской делегации в аэропорт столицы Абхазии после его реконструкции.

Глава Башкирии отметил, что Абхазия является стратегическим союзником России, а для самого региона — это братская республика и надежный партнер. В программе визита запланирована встреча с президентом Абхазии Бадро Гунбой, в ходе которой, как сообщил Хабиров, будет подписано важное соглашение о побратимских связях между Уфой и Сухумом.

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