На красноярском острове Молокова открыли первый визит-центр

административное здание — здесь можно воспользоваться бесплатным туалетом с комнатой матери и ребенка, узнать полезную информацию у администратора, изучить познавательные буклеты о крае, почитать книги о городе и острове. место для отдыха посетителей — здесь можно перекусить принесенной с собой едой, переодеться и оставить вещи в кабинках хранения.