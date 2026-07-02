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На красноярском острове Молокова открыли первый визит-центр

В Красноярске на острове Молокова заработал первый визит-центр, сообщили в соцсетях городского пространства.

В Красноярске на острове Молокова заработал первый визит-центр, сообщили в соцсетях городского пространства.

Визит-центр расположен на дамбе, соединяющей острова Отдыха и Молокова (геолокация). Состоит он из двух отдельно стоящих строений:

административное здание — здесь можно воспользоваться бесплатным туалетом с комнатой матери и ребенка, узнать полезную информацию у администратора, изучить познавательные буклеты о крае, почитать книги о городе и острове. место для отдыха посетителей — здесь можно перекусить принесенной с собой едой, переодеться и оставить вещи в кабинках хранения.

На территории также есть парковка на 350 мест, просторная детская площадка и пляж с лежаками для отдыха, но купаться там нельзя.

Визит-центр и туалет работают ежедневно с 9 до 21 часов. Дополнительные биотуалеты открыты круглосуточно.