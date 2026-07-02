Раскаленный воздух Европы может прийти на юг России

Жаркие воздушные потоки, поступающие с территории Европы, приведут к повышению температуры в южных регионах России до 37 градусов. Такой прогноз озвучил сотрудник метеорологического центра «Метео» Александр Ильин. За минувшую семидневку из-за интенсивного зноя в европейских странах погибло свыше 1,3 тысячи человек.
Далее этот воздушный фронт переместится в зону Причерноморья, изменит свои свойства над Черным морем, утратит часть тепла и принесет на юг России значения в диапазоне 35−37 градусов, указал Ильин.
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