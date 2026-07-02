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Раскаленный воздух Европы может прийти на юг России

Жаркие воздушные потоки, поступающие с территории Европы, приведут к повышению температуры в южных регионах России до 37 градусов.

Жаркие воздушные потоки, поступающие с территории Европы, приведут к повышению температуры в южных регионах России до 37 градусов. Такой прогноз озвучил сотрудник метеорологического центра «Метео» Александр Ильин. За минувшую семидневку из-за интенсивного зноя в европейских странах погибло свыше 1,3 тысячи человек.

Необычная погода установилась на континенте с середины июня, после чего показатели термометров поднялись до 40-градусной отметки. Эта нагретая воздушная масса перемещается постепенно: сегодня очаги экстремально высоких температур фиксируются в Венгрии, Сербии и на Балканском полуострове.

Далее этот воздушный фронт переместится в зону Причерноморья, изменит свои свойства над Черным морем, утратит часть тепла и принесет на юг России значения в диапазоне 35−37 градусов, указал Ильин.

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