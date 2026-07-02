Плановые отключения 2 июля в Нижнем Новгороде: где не будет света и горячей воды

Управление ГОЧС Нижнего Новгорода уведомляет о плановых отключениях электроэнергии и горячего водоснабжения 2 июля 2026 года в связи с профилактическими работами.
Электроснабжение временно приостановят с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Старых Производственников, 17, 19, 21 и Южное шоссе, 37, 39; а также на ул. Энгельса, 15 и Большевистская, 1.
Горячая вода будет отключена на нескольких участках по следующим адресам: ул. Ванеева, 80 — с 10:30 до 11:30; ул. Ванеева, 74 — с 11:30 до 13:30; Московское шоссе, 23 и 25 — с 08:00 до 16:00; ул. Усилова, 3/3, 10, 11 — с 09:00 до 13:00.
Жителей просят заранее подготовиться и учесть временные неудобства.