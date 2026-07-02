Новая возлюбленная Михаила Галустяна впервые заговорила об их романе

Актер и юморист Михаил Галустян вместе со своей новой возлюбленной, визажистом Лилией Киосе, посетил концерт певца Леонида Агутина в Санкт-Петербурге. Соответствующими кадрами девушка поделилась на своей странице в социальной сети.
— Дурачиться и веселиться с тобой, быть живыми и настоящими — счастье, — впервые прокомментировала Киосе отношения со звездным избранником.
Поклонники комика, в свою очередь, считают, что он скоро женится на визажистке, однако пара не дает комментариев на эту тему.
Ранее бывшая жена Галустяна Виктория рассказала, что лично знакома с Лилией Киосе. Экс-супруга артиста отметила, что ей неважно, кто будет рядом с ним. По ее словам, главное, чтобы человек, с которым она прожила 20 лет и который стал для нее близким, был счастлив.
В марте юморист впервые вышел в свет со своей новой девушкой. Пара пришла на премьеру фильма «Королек моей любви». Они попозировали фотографам, после чего Галустян и Киосе ушли в зал на показ. По словам журналистов, которые присутствовали на премьере, Киосе волновалась.