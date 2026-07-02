Новая возлюбленная Михаила Галустяна впервые заговорила об их романе

Ранее бывшая жена Галустяна Виктория рассказала, что лично знакома с Лилией Киосе. Экс-супруга артиста отметила, что ей неважно, кто будет рядом с ним. По ее словам, главное, чтобы человек, с которым она прожила 20 лет и который стал для нее близким, был счастлив.