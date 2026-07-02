Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Познер заявил, что зрители вряд ли дождутся его возвращения на Первый канал

Журналист Владимир Познер уже больше четырех лет не ведет свое шоу на Первом канале. В эфире телеканала показали документальный фильм о театральном деятеле Резо Габриадзе, который умер в 2021 году. В кадре появился и журналист, поэтому многие решили, что он возвращается в сетку вещания. Однако Познер опроверг слухи.

Журналист Владимир Познер уже больше четырех лет не ведет свое шоу на Первом канале. В эфире телеканала показали документальный фильм о театральном деятеле Резо Габриадзе, который умер в 2021 году. В кадре появился и журналист, поэтому многие решили, что он возвращается в сетку вещания. Однако Познер опроверг слухи.

— Ждать моего возвращения на Первый канал, конечно, можно, но вряд ли дождетесь. Пока я не собирался этого делать, не знаю, почему многие решили, что я возвращаюсь. Пока что никаких планов на сей счет у меня нет, — подчеркнул журналист.

Познер добавил, что он может начать снимать осенью нерегулярные интервью у тех людей, которые ему интересны. По словам журналиста, он будет выпускать их на своем сайте.

— Но это предварительные планы, — заключил Познер в беседе с «НСН».

Телеведущий Александр Гордон ранее рассказал, что не считает нужным оплакивать пропажу из эфирной сетки программы «Вечерний Ургант» из-за ухода журналиста Ивана Урганта. Он также заявил, что хотел бы занять место Познера.

Сам Владимир Познер рассказал, что полностью прочитал нашумевшую статью американской газеты The New York Times, в которой говорится, что некие «видные россияне» якобы лично попросили президента России Владимира Путина вернуть в эфир программы Ивана Урганта.