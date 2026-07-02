Познер заявил, что зрители вряд ли дождутся его возвращения на Первый канал

Журналист Владимир Познер уже больше четырех лет не ведет свое шоу на Первом канале. В эфире телеканала показали документальный фильм о театральном деятеле Резо Габриадзе, который умер в 2021 году. В кадре появился и журналист, поэтому многие решили, что он возвращается в сетку вещания. Однако Познер опроверг слухи.
— Ждать моего возвращения на Первый канал, конечно, можно, но вряд ли дождетесь. Пока я не собирался этого делать, не знаю, почему многие решили, что я возвращаюсь. Пока что никаких планов на сей счет у меня нет, — подчеркнул журналист.
Познер добавил, что он может начать снимать осенью нерегулярные интервью у тех людей, которые ему интересны. По словам журналиста, он будет выпускать их на своем сайте.
— Но это предварительные планы, — заключил Познер в беседе с «НСН».
Телеведущий Александр Гордон ранее рассказал, что не считает нужным оплакивать пропажу из эфирной сетки программы «Вечерний Ургант» из-за ухода журналиста Ивана Урганта. Он также заявил, что хотел бы занять место Познера.
Сам Владимир Познер рассказал, что полностью прочитал нашумевшую статью американской газеты The New York Times, в которой говорится, что некие «видные россияне» якобы лично попросили президента России Владимира Путина вернуть в эфир программы Ивана Урганта.