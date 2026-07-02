Познер заявил, что зрители вряд ли дождутся его возвращения на Первый канал

— Ждать моего возвращения на Первый канал, конечно, можно, но вряд ли дождетесь. Пока я не собирался этого делать, не знаю, почему многие решили, что я возвращаюсь. Пока что никаких планов на сей счет у меня нет, — подчеркнул журналист.