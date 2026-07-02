В Прикамье нашли крупную партию заражённых томатов, ввезённых из Казахстана

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, в июне специалисты провели внеплановую проверку в компании «Лайм», занимающейся торговлей овощами. В ходе инспекции были отобраны образцы продукции из двух партий свежих томатов общим весом 36 тонн, импортированных из Казахстана. Лабораторная экспертиза выявила наличие в вируса коричневой морщинистости плодов томата.