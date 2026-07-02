В Прикамье нашли крупную партию заражённых томатов, ввезённых из Казахстана

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Пермском крае крупную партию заражённых томатов, ввезённых из Казахстана.
Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, в июне специалисты провели внеплановую проверку в компании «Лайм», занимающейся торговлей овощами. В ходе инспекции были отобраны образцы продукции из двух партий свежих томатов общим весом 36 тонн, импортированных из Казахстана. Лабораторная экспертиза выявила наличие в вируса коричневой морщинистости плодов томата.
«Наличие карантинного организма на томатах, свидетельствует о том, что ООО “Лайм” были нарушены карантинные фитосанитарные требования при ввозе», — отметили в пресс-службе.
В результате руководство компании привлекли к административной ответственности за нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции по ст. 10.2 КоАП РФ и оштрафовали.
Напомним, ранее ларёк с шаурмой на улице Одоевского в Перми закрыли из-за антисанитарии.