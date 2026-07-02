Свердловская области вырвалась в лидеры по укусам клещей

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что для защиты от клещей необходимо отдавать предпочтение светлой и закрытой одежде. Стоит использовать специальные средства для защиты от насекомых, проводить самоосмотры каждые 15−20 минут.
«В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать снятого клеща в лабораторию для проведения исследований на содержание возбудителей инфекционных болезней», — напомнили специалисты Роспотребнадзора.
ЕАН писал, что клещи опасны как для людей, так и для домашних питомцев. Для животных клещи опасны передачей через слюну инфекций и паразитов. Об этом рассказал ветеринар Сергей Иванов.
«Самое частое и тяжелое заболевание у собак — пироплазмоз (заболевание, вызываемое кровепаразитами, передается через укусы иксодовых клещей, — прим. ЕАН). Без своевременного лечения собака может погибнуть за 2−5 дней. Симптомы: вялость, высокая температура, отказ от еды, темная (коричневая) моча, желтуха», — объяснил специалист.