В Башкирии выпустили в водоемы около 18 тысяч мальков стерляди

Об этом сообщили в региональном Министерстве природопользования и экологии.
Рыбная молодь была доставлена из Саратовской области и успешно акклиматизирована в пруду вблизи деревни Новобурново Бирского района. Зарыбление проводилось под контролем специалистов Волго-Камского территориального управления Росрыболовства, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод» и Министерства природопользования и экологии республики.
«Процесс выпуска стерляди включает в себя ряд таких сложных этапов, как вылов, транспортировка и адаптация рыбы к естественным условиям среды обитания. Учитывая благоприятную кормовую базу и оптимальные гидрологические условия, данный водный объект представляет собой идеальную среду для успешного роста и воспроизводства популяции стерляди», — подчеркнул главный специалист-эксперт уфимской межрайонной службы охраны животного мира Министерства природопользования и экологии Башкортостана Евгений Глинкин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2025 года.