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На улице Тельмана в Калининграде приступили к ремонту довоенного дома

Подрядчик установил строительные леса и отбивает штукатурку.

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На улице Тельмана в Калининграде приступили к ремонту довоенного дома. Работы выполняет компания «Мега-Сервис-Торг» за 4,8 миллиона рублей.

Здание располагается на улице Тельмана, 48А. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик установил строительные леса и отбивает штукатурку.

Специалистам предстоит привести в порядок фасад здания, заменить оконные и дверные блоки, а также отремонтировать козырёк. Стены планируют выкрасить в розовых тонах, а декор выделят зелёным. Работы необходимо выполнить в течение 130 дней с даты заключения контракта.

Общая площадь трёхэтажной постройки — 330 квадратных метров. Ранее специалисты привели в порядок крышу и фундамент дома. Работы выполнило ООО «ЦентрЖилСтрой» в 2020 году за 1,4 миллиона рублей.

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