На улице Тельмана в Калининграде приступили к ремонту довоенного дома. Работы выполняет компания «Мега-Сервис-Торг» за 4,8 миллиона рублей.
Здание располагается на улице Тельмана, 48А. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик установил строительные леса и отбивает штукатурку.
Специалистам предстоит привести в порядок фасад здания, заменить оконные и дверные блоки, а также отремонтировать козырёк. Стены планируют выкрасить в розовых тонах, а декор выделят зелёным. Работы необходимо выполнить в течение 130 дней с даты заключения контракта.
Общая площадь трёхэтажной постройки — 330 квадратных метров. Ранее специалисты привели в порядок крышу и фундамент дома. Работы выполнило ООО «ЦентрЖилСтрой» в 2020 году за 1,4 миллиона рублей.