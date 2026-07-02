Транспортная карта «Тройка» теперь доступна жителям и гостям города Ростова-на-Дону

Для оплаты поездок по межмуниципальным пригородным и междугородним маршрутам Ростовской области, в которых начальная или конечная остановка расположена на территории города Ростове-на-Дону, жители и гости донской столицы могут приобрести карту «Тройка» в офисе оператора и пополнять баланс через банкоматы или банковские приложения.