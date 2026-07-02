Транспортная карта «Тройка» теперь доступна жителям и гостям города Ростова-на-Дону

Транспортная карта «Тройка» — это одна из современных электронных систем, предназначенная для хранения денежных средств, которую можно использовать для оплаты проезда в общественном транспорте. Система уже успешно работает в 34 регионах России, охватывая территорию от Карелии до Приморского края.
Как сообщило министерство транспорта Ростовской области, внедрение карты «Тройка» — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Донского края, направленный на повышение комфорта и удобства пассажирских перевозок.
Для оплаты поездок по межмуниципальным пригородным и междугородним маршрутам Ростовской области, в которых начальная или конечная остановка расположена на территории города Ростове-на-Дону, жители и гости донской столицы могут приобрести карту «Тройка» в офисе оператора и пополнять баланс через банкоматы или банковские приложения.
Сегодня к системе «Тройка» уже подключены перевозчики в 51 из 55 муниципальных образований Ростовской области. Система обслуживает 592 маршрута, а современными валидаторами оборудовано более 2 226 автобусов.
Актуальный перечень межмуниципальных пригородных и междугородних маршрутов Ростовской области, где принимается карта «Тройка», регулярно обновляется и публикуется в разделе «Вопрос-ответ» на официальном сайте: https://prostor.tech/.
Дополнительная информация о транспортной карте «Тройка» расположена на официальном портале Правительства Ростовской области по ссылке: https://www.donland.ru/news/34279/.