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Суд оштрафовал азовскую судоверфь на 180 тысяч рублей за ремонт без документов

Арбитражный суд признал азовскую судоверфь виновной в нарушении правил судоремонта.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Волго-Донского транспортного прокурора и признал азовскую судоверфь виновной в нарушении технических регламентов при судоремонте. Постановление суда было опубликовано в картотеке дел.

Основанием для иска послужило происшествие, зафиксированное 26 февраля на территории верфи. Там произошло частичное затопление судна «Плавдок 08» вместе с находившимся на нем в ремонте буксиром «Стальной».

В материалах прокуратуры указано, что предприятие проводило ремонтные работы без необходимых классификационных документов, что прямо противоречит требованиям технического регламента. Суд признал эти доводы обоснованными и квалифицировал действия ответчика как административное правонарушение. Размер назначенного штрафа составил 180 тысяч рублей.

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