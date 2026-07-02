Суд оштрафовал азовскую судоверфь на 180 тысяч рублей за ремонт без документов

В материалах прокуратуры указано, что предприятие проводило ремонтные работы без необходимых классификационных документов, что прямо противоречит требованиям технического регламента. Суд признал эти доводы обоснованными и квалифицировал действия ответчика как административное правонарушение. Размер назначенного штрафа составил 180 тысяч рублей.