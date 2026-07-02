Создан комбинированный фильтр для непрерывной очистки сточных вод

КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ разработали комбинированный фильтр для очистки сточных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов. Устройство позволяет проводить очистку непрерывно, с регенерацией, без технологических остановок, что повышает качество и производительность процесса, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.
«Использование предложенного устройства позволяет очищать промышленные сточные воды от масел, нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов непрерывно, с регенерацией, без прерывания процесса очистки на технологические остановки, что повышает качество и производительность процесса», — цитирует пресс-служба старшего преподавателя кафедры общей химии и экологии КНИТУ-КАИ Гульнару Габдрахманову.
Фильтр выполнен в виде двухъярусных полых дисков с вертикальной осью вращения, заполненных гранулами пенополиуретана (ППУ) в верхнем ярусе и цеолита в нижнем. Вода последовательно проходит через оба слоя: сначала очищается от масел и нефтепродуктов в верхнем диске, а затем от ионов тяжелых металлов в нижнем. Вращение дисков обеспечивает постоянный контакт загрязненной воды со свежим сорбентом, а отработанные гранулы регенерируются непосредственно в процессе — ППУ промывается горячим раствором поверхностно-активного вещества и отжимается валками, цеолит обрабатывается регенерирующим раствором.
Разработка превосходит существующие аналоги, в которых требуется замена фильтрующих кассет или остановка процесса. Предложенная полезная модель может использоваться в нефтедобывающей, химической промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Ученым КНИТУ-КАИ Федеральной службой по интеллектуальной собственности в 2026 году выдан патент.