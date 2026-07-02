Создан комбинированный фильтр для непрерывной очистки сточных вод

Фильтр выполнен в виде двухъярусных полых дисков с вертикальной осью вращения, заполненных гранулами пенополиуретана (ППУ) в верхнем ярусе и цеолита в нижнем. Вода последовательно проходит через оба слоя: сначала очищается от масел и нефтепродуктов в верхнем диске, а затем от ионов тяжелых металлов в нижнем. Вращение дисков обеспечивает постоянный контакт загрязненной воды со свежим сорбентом, а отработанные гранулы регенерируются непосредственно в процессе — ППУ промывается горячим раствором поверхностно-активного вещества и отжимается валками, цеолит обрабатывается регенерирующим раствором.