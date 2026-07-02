Более 13 тысяч жителей Красноярского края обратились к врачам из-за клещей

С начала сезона в Красноярском крае за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 13 458 человек. Среди них 2918 несовершеннолетних, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. За последнюю неделю клещи присосались к 1101 жителю региона, в том числе к 190 детям. Также в Красноярском крае зарегистрировали первый в этом сезоне случай эрлихиоза. Диагноз подтвердили у 15-летнего подростка из Красноярска. Клещ присосался к нему в области ребер в минувшие выходные. Специалисты отмечают сезонное снижение активности клещей, однако риск встречи с ними сохраняется. Жителям напоминают, что при выезде на природу важно использовать защитную одежду и репелленты, а после прогулок осматривать себя и детей. Напомним, что в лесопитомнике ГУФСИН России по Красноярскому краю вырастили больше 60 тысяч сеянцев хвойных деревьев.