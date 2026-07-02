Аудитория заблокированных в России соцсетей выросла

За январь—май 2026 года у части заблокированных в России интернет-площадок заметно увеличилась дневная аудитория. По данным медиагруппы «Родная речь», сильнее всего прибавили Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta), Discord и Threads, тогда как у ряда других зарубежных сервисов дневные охваты, напротив, снизились.
Согласно исследованию, дневной охват Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) вырос на 19%, до 7,4 млн человек, Discord — на 21%, до 1,1 млн, а Threads — почти в 1,9 раза, до 300,7 тыс. Одновременно у Telegram показатель снизился почти наполовину, до 40,25 млн человек, у WhatsApp — на 43%, до 25,6 млн, а у Viber, Snapchat, TikTok и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) также зафиксировано заметное падение.
Эксперты указывают, что динамика во многом зависит от сроков введения ограничений и того, насколько активно пользователи осваивают инструменты обхода блокировок. При этом они отмечают, что снижение охватов не всегда означает отказ от сервиса: пользователи используют мессенджеры и соцсети просто реже и менее регулярно.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сети не пустеют».