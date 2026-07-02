Аудитория заблокированных в России соцсетей выросла

Согласно исследованию, дневной охват Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) вырос на 19%, до 7,4 млн человек, Discord — на 21%, до 1,1 млн, а Threads — почти в 1,9 раза, до 300,7 тыс. Одновременно у Telegram показатель снизился почти наполовину, до 40,25 млн человек, у WhatsApp — на 43%, до 25,6 млн, а у Viber, Snapchat, TikTok и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) также зафиксировано заметное падение.