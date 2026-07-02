Как высыпаться летом без кондиционера: Подушка с перфорацией и одеяло из эвкалипта спасут от жары

«Рекомендуется покупать постельное бельё из 100% хлопка, без примесей трикотажа. Если парниковый эффект сохраняется, обратите внимание на обивку матраса или дивана, а также на материал съёмного чехла, если он есть, — возможно, они выполнены из синтетики. В этом случае можно заменить чехол на дышащий, из хлопка или специального охлаждающего материала, либо использовать хлопковый топпер — он создаст воздушную прослойку между телом и синтетической поверхностью», — рекомендуют эксперты ORMATEK.