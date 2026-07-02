Майкл Лайнс общался с нейросетью в приступе мании. По его утверждению, у чат-бота не было защитных механизмов для психически больных, поэтому его ответы только ухудшили состояние. Когда мужчина написал о желании покончить с собой, бот ответил: «Наступил момент, чтобы выйти, отстраниться и отпустить то, что тебя тянет вниз».