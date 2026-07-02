2 июля: есть погибший при атаке БПЛА

Но ЦТРС ничего ранее не рассказывал о цене вопроса. Как показал первый «безналичный» день, разовая карточка сама по себе, как кусок пластика, обходится покупателю 20 ₽ и после одной или двух поездок летит в мусор — пополнить её нельзя. К 20 ₽ добавьте 40 ₽ за одну поездку или 80 ₽ за две. То есть гораздо экономнее войти в автобус и приложить банковскую карту к терминалу.