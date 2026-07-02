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Четыре нижегородца пострадали и один погиб из-за атаки БПЛА 2 июля

Падение обломков беспилотников стало причиной повреждения жилых домов.

Источник: Живем в Нижнем

Житель Нижегородской области погиб в результате атаки вражеских беспилотников. Об этом 2 июля сообщил глава региона Глеб Никитин.

По данным губернатора, за ночь силы ПВО уничтожили 30 БПЛА. Из-за падения обломков летательных аппаратов повреждения получили жилые дома и один промышленный объект.

«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку», — написал Глеб Никитин.

Также в результате атаки БПЛА в Нижегородской области пострадали четыре человека: один из них оказался в больнице, другие получают оперативную медпомощь.

В регионе продолжает работать ПВО. На места происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Напомним, сегодня в регионе снова объявили режим беспилотной опасности. Он действовал и в минувшую среду.

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