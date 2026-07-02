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В Волгоградской области и других регионах Минобороны за ночь сбило 327 БПЛА

В ночь с 1 на 2 июля Минобороны отразило очередной массированный налёт ВСУ. Удар.

В ночь с 1 на 2 июля Минобороны отразило очередной массированный налёт ВСУ. Удар был пресечён расчётами противовоздушной обороны. В числе подвергшихся нападению регионов — Волгоградская область.

— С 20:00 1 июля до 7:00 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.

На этот раз противник пытался ударить широким фронтом. Помимо Волгоградской области, в списке территорий, где были перехвачены дроны, сразу 18 регионов: Астраханская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Тамбовская, Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым. Кроме того, часть ударных средств ВСУ была ликвидирована над акваториями Азовского и Черного морей.

Отметим, как ранее сообщала редакция, минувшей ночью на протяжении восьми часов в Волгоградской области действовала беспилотная опасность. При этом аэропорт Волгограда не закрылся.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ.

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