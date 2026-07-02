Ростовские семьи приглашают к участию в туристском фестивале «Больше, чем путешествие»

До 5 июля продолжается регистрация на Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие», который состоится на берегу Сузгарьевского водоёма в Рузаевском районе Республики Мордовии с 10 по 12 июля 2026 года. Организаторы приглашают к участию семьи из Ростовской области.
Главная тема турфеста этого года — «Все местные». Концепция фестиваля строится вокруг знакомства с Россией через её жителей, традиции, культуру и истории. Организаторы предлагают взглянуть на путешествие как на способ почувствовать себя своим в любом уголке страны.
Для участников будут работать тематические пространства путешествий, знаний, творчества, спорта и гастрономии. Гости смогут самостоятельно выбирать интересные им события и активности, составляя собственный маршрут по фестивалю.
Любителей активного отдыха ждут пешие, велосипедные и водные маршруты, семейные соревнования, спортивные игры народов России, ориентирование и туристические активности. Для тех, кто любит узнавать новое, подготовлены встречи с путешественниками, лекции по этнотуризму, мастер-классы по языкам и письменности народов России, занятия по финансовой грамотности и образовательные форматы для всей семьи.
Творческая программа объединит десятки мастер-классов и интерактивов. Гости смогут создать семейный комикс о своих путешествиях, собрать генеалогическое древо, познакомиться с народными ремёслами в семейной мастерской «Город мастеров», запустить воздушного змея, созданного своими руками, принять участие в музыкальных и танцевальных программах, посвящённых культурным традициям регионов страны.
— Развитие молодёжного туризма — одна из ключевых составляющих патриотической работы. Знакомство с уникальными местами России помогает молодым людям по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать личную причастность к её судьбе и гордость за Родину, — отметил председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Олег Отроков.
Отдельное внимание будет уделено гастрономическим традициям регионов России. В рамках гастролаборатории участники смогут познакомиться со вкусами блюд из разных уголков страны, принять участие в тематических дегустациях, викторинах и интерактивных программах, а также узнать истории и традиции русского чаепития на площадке «Самоварные истории».
Для детей подготовлена отдельная программа с театральными и прикладными мастер-классами, игровыми пространствами, анимацией и школой юных экскурсоводов. Многие активности рассчитаны на совместное участие родителей и детей, чтобы путешествие по фестивалю стало общим семейным опытом.
Особую атмосферу фестиваля создаст вечерняя программа. После насыщенного дня участников ждут кино под открытым небом, наблюдение за звёздами через телескопы, музыкальные встречи и песни под гитару. Эти события станут пространством для общения, новых знакомств и семейного отдыха на природе.
На протяжении всех дней гостей ждут концерты, творческие и образовательные события, спортивные активности и интерактивные программы. За участие в них можно будет получать баллы и обменивать их на памятные подарки и призы от партнёров фестиваля.
Для гостей открыты два формата участия: свободное размещение на 2−3 дня со своей палаткой либо однократное посещение фестиваля. Подробности и регистрация доступны на официальном сайте turfest2026.ru.
Справочно. Программа «Больше, чем путешествие» входит в экосистему Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Программа действует при поддержке «Движения первых», Российского общества «Знание», платформы «Россия — страна возможностей», Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.