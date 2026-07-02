Новости Нижегородской области 2 июля: есть погибший при атаке БПЛА

Регион проснулся с новостями о погибшем и пострадавших в новой массированной атаке БПЛА на большой Нижний Новгород.
После этого все другие новости уходят на второй план. Соболезнования семье погибшего и здоровья пострадавшим!
Не теряет остроты бензиновый вопрос: после просьб областных властей часть заправок смягчила запреты и разрешает налить топливо в канистры. Кроме того, выяснилось, почему силовики пришли с обысками в «Реал Инвест» и причём тут шпалы. Обо всём и сразу — nn.aif.ru.
Атака БПЛА на Нижегородскую область 2 июля: погибший и пострадавшие.
В ночь на 2 июля регион подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, сбито 30 беспилотников, в результате погиб один человек, пострадали четверо.
Повреждения, но не критические, получил промобъект, пострадали и жилые строения.
Мэр Юрий Шалабаев уточнил, что на утро 2 июля атака продолжается, медики оценивают также состояние пострадавших.
Режим беспилотной опасности ввели в регионе с 23:00 2 июля.
Дорогой проезд в Нижнем Новгороде 2 июля.
Второй день областной центр учится обходиться в общественном транспорте без наличных денег. Никаких скандалов в маршрутках и автобусах мы не видели — люди спокойно прикладывают банковские или транспортные карты к терминалам оплаты.
Но горожане активно обсуждают стоимость новых транспортных карт — на одну или две поездки. Такие можно купить в 35 магазинах «Спар» и «Смарт», на Московском вокзале и автовокзале ТПУ «Канавинский», позже Центр развития транспортных систем области обещает расширение точек продаж — подключат магазины других крупных сетей.
Но ЦТРС ничего ранее не рассказывал о цене вопроса. Как показал первый «безналичный» день, разовая карточка сама по себе, как кусок пластика, обходится покупателю 20 ₽ и после одной или двух поездок летит в мусор — пополнить её нельзя. К 20 ₽ добавьте 40 ₽ за одну поездку или 80 ₽ за две. То есть гораздо экономнее войти в автобус и приложить банковскую карту к терминалу.
Ну и что-то вся эта история не вписывается в экологическую повестку!
Обыски у Тарабарина: 19 млн руб. за шпалы.
Следком прокомментировал информацию от источников об обысках в офисе группы компаний «Реал Инвест» и у её владельца Льва Тарабарина. Не называя фамилий, региональное Следственное управление сообщило, что отдел по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-директора организации по отработке и утилизации отходов.
Следствие выяснило, что между компанией, строящей автодороги, и данной коммерческой организацией существовал договор об организации сбора, транспортировки и обезвреживания отходов строительства, а закончился он подложными актами о выполнении работ. Подозреваемый предоставил эти бумаги заказчику, работы оплатили, ущерб в итоге оценили в 19 млн руб. По данным «Коммерсанта», речь шла об утилизации шпал после демонтажа трамвайных рельсов, а подозреваемый — экс-сотрудник ГК «Реал Инвест». Сам же владелец ГК, известный в регионе бизнесмен Лев Тарабарин, имеет в деле статус свидетеля. Его экс-сотрудника, к слову, суд уже отправил под домашний арест, и расследование продолжается.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 2 июля: где разрешили лить в канистры?
Люди, которые из-за запретов на отпуск топлива в канистры не могут заправить газонокосилки или лодочные моторы, были услышаны. В регионе сняли проклятие с канистр на целом ряде АЗС. Их десятки! Полный список — здесь.
А цены на топливо на вечер 1 июля в регионе были такими: «Лукойл» — АИ 92+ 64,11 ₽, «Газпромнефть» — АИ 92 64,95 ₽, «Газэнергосеть» — АИ-92 94,9 ₽, «Тебойл» — АИ 92 — 63,93 ₽, «Опти» — АИ 92+ 64.11 ₽ Это информация сервиса «Яндекс. Заправки».
Погода в Нижегородской области 2 июля: все дожди прошли вчера?
2 июля сервис «Яндекс. Погода» обещает нам жаркий день без осадков, в дневное время до +27 градусов.
А вот северо-западный ветер пока не унимается: возможны порывы до 13 м/с, что совсем не по-июльски.