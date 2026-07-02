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Михаил и София лидируют: статистика имен новорожденных в Волгограде

Такими данными поделились в комитете юстиции.

Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Волгоградской области за первые шесть месяцев 2026 года.

Волгоград и регион раскрыли статистику имен детей. Михаилами назвали 177 мальчиков, Софиями — 151 девочку.

В лидерах рейтинга также оказались Александр, Артем, Тимофей, Иван. Среди популярных женских имен — Василиса и Ева. Статистика показывает, что родители выбирают традиционные русские имена.

Среди редких вариантов, которые родители выбирали лишь один-два раза, оказались Мери и Курбан. Эти имена встретились в Волгоградской области единично за полгода.

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