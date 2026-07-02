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На канале БСТ расскажут о ситуации с топливом в отдаленных частях Башкирии

На канале БСТ расскажут о ситуации с топливом в отдаленных частях Башкирии.

Источник: Башинформ

Сегодня, 2 июля, в прямом эфире телеканала БСТ состоится очередной брифинг, посвященный ситуации с бензином на территории Башкирии.

Представители профильных министерств и ведомств расскажут, как заправляются машины скорой помощи, МЧС и других экстренных служб, доходят ли поставки топлива в отдаленные города и села республики, ответят на другие интересующие жителей вопросы.

Онлайн-трансляция также пройдет в соцсетях ЦУР Башкортостана. Начало — в 15:00 (время уфимское).

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Ранее в трех районах Башкирии решили проблему с нехваткой топлива для мусоровозов.

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