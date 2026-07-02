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Прапорщик Юрий Бахтин из Хабаровска награждён медалью Суворова

Он обеспечивает оперативный ремонт техники на передовой.

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший прапорщик Юрий Бахтин руководит бригадой ремонтной роты автомобильной техники.

Он истинный умелец, под его руководством восстановлено восемь единиц техники: КамАЗ-65221, двух Урал-6370, МАЗ-5334 АЦ-8 и четырёх ЗИЛ-131, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Он лично отремонтировал раздаточную коробку, рулевое управление и тормозную систему на двух единицах техники, проявив смекалку и техническое мастерство.

Кроме того, его подразделение изготовило девять специализированных транспортных средств на базе ЗИЛ-131. Одну машину собрал Юрий Бахтин лично, экономно расходуя материалы.

Также он спроектировал и сделал станок для клепки накладок на тормозные колодки автомобилей Урал и КамАЗ, что ускорило восстановление техники группировки войск «Восток». В боевых условиях это особенно важно.

Оперативный ремонт и возвращение машин в боевые порядки обеспечили бесперебойную поставку необходимой на линии боевого соприкосновения техники.

За профессионализм, проявленную инициативу и вклад в обеспечение боеспособности подразделений старший прапорщик Юрий Бахтин удостоен государственной награды — медали Суворова.