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«В разы дешевле»: в Госдуме призвали россиян пересаживаться на трамваи

Володин призвал к развитию трамвайного движения в крупных городах.

Источник: Комсомольская правда

В крупных городах, где сохранились выделенные полосы под трамвайное сообщение, необходимо в приоритетном порядке развивать городской электротранспорт — трамвай. А самим россиянам стоит пересаживаться на этот транспорт. С таким призывом в своем канале на платформе Max выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«При нынешнем современном подвижном составе, который выпускают отечественные производители, можно с комфортом и скоростью перевозить максимальное количество жителей, обеспечивая доступность, не загрязняя экологию, уменьшая пробки на дорогах», — отметил он.

Володин добавил также, что вместимость одного трёхсекционного трамвая составляет до 260 человек. А это заменяет около 200 автомобилей.

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению трамваев по проспекту Академика Сахарова. Изюминка проекта в том, что рельсы есть, а шпал и проводов — нет. До этого столичный градоначальник заявил, что скоро по Москве будут курсировать трамваи-беспилотники.

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