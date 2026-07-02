«В разы дешевле»: в Госдуме призвали россиян пересаживаться на трамваи

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению трамваев по проспекту Академика Сахарова. Изюминка проекта в том, что рельсы есть, а шпал и проводов — нет. До этого столичный градоначальник заявил, что скоро по Москве будут курсировать трамваи-беспилотники.