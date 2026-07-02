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В Волгоградской области отменили восьмичасовой режим угрозы БПЛА 2 июля

Волгоградцы получили уведомления об отмене режима опасности БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области сняли режим беспилотной опасности 2 июля 2026 года. Уведомления об отмене начали рассылать жителям в 05:27, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Абоненты сотовых сетей и пользователи приложения МЧС получили сообщения о том, что угроза миновала.

Напомним, режим опасности ввели накануне вечером. Он действовал почти восемь часов. При этом Росавиация не закрывала небо для гражданских самолетов. Аэропорт Волгограда работал в обычном режиме, рейсы выполнялись по расписанию.

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