В Волгоградской области отменили восьмичасовой режим угрозы БПЛА 2 июля

В Волгоградской области сняли режим беспилотной опасности 2 июля 2026 года. Уведомления об отмене начали рассылать жителям в 05:27, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Абоненты сотовых сетей и пользователи приложения МЧС получили сообщения о том, что угроза миновала.
Напомним, режим опасности ввели накануне вечером. Он действовал почти восемь часов. При этом Росавиация не закрывала небо для гражданских самолетов. Аэропорт Волгограда работал в обычном режиме, рейсы выполнялись по расписанию.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше