В 46 населенных пунктах Прикамья начнут работать интернет и мобильная связь

По итогам всероссийского голосования, организованного Минцифры РФ, определены 46 деревень и сел Пермского края с общей численностью населения порядка 9,5 тыс. человек, в которых появятся устойчивая сотовая связь и высокоскоростной мобильный интернет. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.