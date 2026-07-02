Жителей Хабаровского края приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе для молодежи «Стимул мечты — это сам ты!»

С 26 июня по 10 июля Федеральное агентство по делам молодежи проводит акцию «Стимул мечты — это сам ты!», приуроченную к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В рамках инициативы также проведут конкурс «Стимул мечты — это сам ты!». Участниками могут стать жители края от 18 до 35 лет. Необходимо опубликовать в личном аккаунте во «ВКонтакте» публикацию, сторис или короткое видео, в котором раскрывается личная позиция — что стимулирует идти вперед, какая деятельность может стать альтернативой употреблению психоактивных веществ, а также личный призыв к отказу от употребления и распространения наркотиков. Подать заявку можно до 10 июля этого года. Для включения работы в конкурс необходимо поставить обязательные хештеги: #Противнаркотиков2026 и #Стимулмоеймечты2026.