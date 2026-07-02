МИД Катара сообщил о прогрессе в переговорах между США и Ираном

Аль-Ансари добавил, что участники процесса договорились не останавливаться на достигнутом и вскоре провести новую встречу. Он отметил, что точная дата следующих консультаций будет определена после того, как в Иране пройдут церемонии прощания и похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи.
Накануне президент США Дональд Трамп высказался по поводу ядерной программы Тегерана. Американский лидер назвал процесс разоружения Ирана очень успешным.
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