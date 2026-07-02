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МИД Катара сообщил о прогрессе в переговорах между США и Ираном

США и Иран договорились о проведении нового раунда переговоров.

Источник: Комсомольская правда

В МИД Катара сообщили о прогрессе в переговорах между США и Ираном. По словам официального представителя ведомства, стороны смогли продвинуться в обсуждении важных вопросов в ходе непрямых контактов в Дохе. Информацию об этом предоставил дипломат Маджед бен Мохаммед аль-Ансари в соцсети Х.

Представитель Катара уточнил, что в столице страны завершились раздельные встречи американской и иранской делегаций при участии посредников из Пакистана. По его словам, на этих переговорах был зафиксирован позитивный прогресс по пунктам, касающимся Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Аль-Ансари добавил, что участники процесса договорились не останавливаться на достигнутом и вскоре провести новую встречу. Он отметил, что точная дата следующих консультаций будет определена после того, как в Иране пройдут церемонии прощания и похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

Накануне президент США Дональд Трамп высказался по поводу ядерной программы Тегерана. Американский лидер назвал процесс разоружения Ирана очень успешным.

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