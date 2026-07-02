«20 лет на дне». История Олега Монгола — от детдома до фрик-боев

Один из самых известных и противоречивых персонажей российского интернета Олег Монгол снова в гуще скандала. Маргинальный блогер вместе с другой экцентричной звездой Иришкой Чики-Пики (Ирина Ильина) собирается выступить на вечеринке в Уссурийске Приморского края. Организаторы платного развлечения пообещали трехчасовое шоу с песнями, танцами и полным «трешом». Местные жители возмутились такой вечеринке и потребовали «прекратить дешевый цирк».
Krsk.aif.ru решил вспомнить, кто такой Олег Монгол, что известно о его детстве и есть ли у блогера продюсер.
Детство и семья Олега Монгола.
Настоящее имя блогера — Олег Перехожев. Для одних он — забавный фрик из роликов и боец поп-ММА, для других — персонаж, вызывающий отвращение из-за асоциального образа жизни, превращенного в шоу.
Олег Перехожев родился 5 августа 1976 года в Хакасии. В 2023 году автор треш-контента дал большое интервью блогеру Владу Князеву, где рассказал про основные вехи своей жизни.
Детство Перехожева было тяжелым. В семье росли четверо братьев. Отца Олег практически не помнит: тот вел разгульный образ жизни и в воспитании детей участия не принимал. Мать, работавшая дояркой в совхозе, тянула семью одна, но умерла, когда Олег окончил пятый класс. Вспоминая о ней в интервью, Монгол не может сдержать слез, называя потерю самой больной темой: «Не хочу, грустно вспоминать… это какие-то камни для сердца. Для меня мамка была из славных. Мама есть мама», — признается блогер.
После смерти матери братьев отправили в интернат. Выпустившись оттуда, Олег окончил ПТУ по технической специальности. А дальше началось то, что он сам называет «двадцатью годами на дне» — тяжелейший алкоголизм, последствия которого навсегда отпечатались на его опухшем лице: «По мне, я 20 лет профигачил… Там и боярышник был, и водка была, всё бухал», — откровенничает мужчина.
Свое прозвище «Монгол» он взял из-за специфических азиатских черт лица, которые достались ему от деда-хакаса, ветерана Великой Отечественной войны. Остальные его близкие родственники — русские. По крайней мере, так утверждает сам блогер. Второе прозвище — «Драконорожденный» — появилось банально: Олег родился в год Дракона. Этому посвящены и крупные татуировки на его груди и животе.
В интервью Олег Монгол рассказал, что он больше 10 лет работает разнорабочим в детско-юношеской спортивной школе в Черногорске. Как ни парадоксально, но именно ремонт спортзала и починка инвентаря приносят ему искреннее удовлетворение в жизни: «Я работаю техническим работником уже 14 лет на одном и том же месте. А мне нравится это. Это моя отдушина», — заявляет Монгол.
Начало блогерской карьеры.
Путь Олега в медиа начался в 2017 году. Впервые он стал появляться в роликах Руслана Гительмана — треш-блогера из Хакасии, прославившегося мукбангами и другими видео. На одном из завирусившихся мемов он поет незатейливую песню «Чулым, Чулым, Чулым Красноярского края».
Вскоре Гительман отошел на второй план, а Олег завел собственный аккаунт. Вокруг него быстро сформировалась компания таких же любителей выпить: Безумный Паша и Иришка Чики-Пики. О своем давнем знакомом Паше Монгол вспоминает так: «Он был никем, жена его выгнала, он жил у меня».
Троица стала настоящим феноменом треш-стриминга. Они жили вместе, пили на камеру, устраивали потасовки и выставляли напоказ самый неприглядный быт. В прошлые века таких людей называли юродивыми, сегодня же их асоциальное поведение собирает миллионы просмотров и приносит доход. На волне этого сомнительного хайпа Монгол даже попал на федеральное ТВ: в 2019 году он в ковбойской шляпе и кожаной куртке пришел искать невесту на шоу «Давай поженимся».
Фрик-бои в поп-ММА.
Поворотным моментом в карьере маргинала стало знакомство с продюсером Амираном Сардаровым. После этого Монгол резко сменил амплуа и превратился в бойца поп-ММА — формат боев, в котором участуют не профессиональные спорстмены, а медийные персонажи. В промоушене Epic Fighting он провел 6 боев, одержав 4 победы.
Его соперниками становились такие же скандальные персонажи. Монгол побеждал Кирилла Терешина (известного как «Руки-базуки»), шоумена Отара Кушанашвили и даже огромного актера и певца Стаса Барецкого, который весил на 100 кг больше Олега. Были и поражения — например, от бойца Мурада Легенды и блогера Ромы Желудя, бой с которым закончился для Монгола серьезной кровью.
Однако попытки выставить это как «возвращение к спорту» выглядят абсурдно: бои фриков не имеют ничего общего со здоровым образом жизни, а служат лишь очередным способом монетизации скандальной репутации.
Личная жизнь Олега Монгола и отношения с Валей Тринити.
Когда-то Олег питал симпатию к Иришке Чики-Пики, но та выбрала Безумного Пашу (в августе 2024 года они сыграли свадьбу, закончившуюся пьяным дебошем). Место «боевой подруги» Монгола долгое время занимала некая Татьяна, но пара рассталась.
В 2024 году в роликах появилась новая пассия — Валюша Тринити. Она быстро влилась в компанию, став постоянной участницей алкогольных застолий. Осенью 2025 года пара пробила очередное моральное дно: Валентина показала на камеру тест на беременность с двумя полосками, а Монгол расплакался. Подписчики ужаснулись, представив, какое будущее ждет ребенка у зависимых родителей. Но вскоре выяснилось, что это был просто фейк ради просмотров и дешевого хайпа.
Вскоре после этого пара со скандалом разошлась. Валентина заявила, что хочет «встать на путь исправления» и бросить пить. Горькая ирония заключается в том, что у женщины уже есть 13-летний сын, которого воспитывает свекровь: саму блогершу давно лишили родительских прав из-за хронического алкоголизма.
Впрочем, недавно Олег и Валя снова сошлись, продолжая вместе снимать деструктивный контент. В одном из свежих видео Валентина, поздравляя Безумного Пашу с днем рождения, показательно желает ему: «С Ириной живите мирно и не ругайтесь (пара известна своими жестокими драками — прим.ред.), прям как мы с Олежей».
Олег Монгол — продюсерский проект?
Многие зрители уверены, что Монгол и его свита — это продуманный коммерческий проект. В Сети давно ходят слухи о неких теневых продюсерах, которые за свой счет покупают маргиналам алкоголь, снимают их застолья и предоставляют локации для роликов.
Сам Олег это категорически отрицает, уверяя, что в начале пути друзья просто перекидывали друг другу смешные видео с его участием. Так мужчина увидел, что у него есть «харизма» и взялся за блогерство.
«Никакого проекта нет. Мы снимаем нашу жизнь. Утверждения, что Олег, Паша и Ириша — продюсерский проект, это просто вранье и провокация», — говорит Олег Монгол.
К слову, и отношения в этой легендарной троице сейчас далеки от дружеских. По словам Монгола, они «не сильно близкие», а их встречи носят «чисто рабочий характер: пришел, поснимал…».
Впрочем, верят в это немногие, поскольку съемка в шоу на федеральных каналах, музыкальных клипах, участие в боях, требуют грамотного менеджемента. А без него Олег Монгол, вероятно, так и существовал бы исключительно в слоях «нижнего Интернета» — пласту культуры, к которому относят многих треш-стримеров.
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