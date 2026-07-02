«20 лет на дне». История Олега Монгола — от детдома до фрик-боев

В интервью Олег Монгол рассказал, что он больше 10 лет работает разнорабочим в детско-юношеской спортивной школе в Черногорске. Как ни парадоксально, но именно ремонт спортзала и починка инвентаря приносят ему искреннее удовлетворение в жизни: «Я работаю техническим работником уже 14 лет на одном и том же месте. А мне нравится это. Это моя отдушина», — заявляет Монгол.