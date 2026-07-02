В России собрали экспериментальный дрон и назвали его в честь бога молний

В мастерской группировки войск «Север» создали экспериментальный беспилотник «Перун». Дрон оснащен двигателями от аппаратов «Молния», что и определило его название, пишет Ямал 1.
По словам техника беспилотных систем с позывным Эрджей, аппарат уже работает.
Параллельно разрабатывается еще одна крупная модель — «Аист», которая по характеристикам превосходит дрон «Баба-Яга» и предназначена для доставки грузов весом от 15 до 20 килограммов.
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