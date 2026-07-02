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Затопленными остаются более 300 домов в Свердловской области

Более 300 частных домов и свыше 3,1 тыс. приусадебных участков в Свердловской области остаются подтопленными после обильных дождей, затронувших 17 муниципалитетов, сообщили в региональном МЧС.

Источник: Коммерсантъ

За последние сутки спасатели освободили от воды 183 жилых дома, 1451 участок и два участка автомобильных дорог. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 18 человек, остальные пострадавшие от потопа разместились у родственников или знакомых.

Оперативные группы МЧС продолжают проводить подворовые обходы, вывозить людей из опасных зон и организовывать доставку питьевой воды для населения. Для мониторинга обстановки используются беспилотники, а откачка воды ведется с помощью мотопомп в ряде муниципалитетов. Специалисты расчищают русла рек инженерной техникой. К ликвидации последствий паводка привлечено более 300 человек и 90 единиц техники.

Прогнозируется повышение уровня реки Чусовой в поселке Староуткинск в течение суток.

Режим чрезвычайной ситуации после дождевого паводка действует в Первоуральске, Нижнесергинском и Горноуральском муниципальных округах. Кроме того, особый режим сохраняется в Кушве, которая пострадала 22 июня из-за смерча.

Подробнее о ликвидации последствий ливней в Свердловской области — в материале «Много воды затекло».

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