Мэр Юрий Шалабаев высказался о гибели жителя Нижнего Новгорода в ходе атаки БПЛА

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пообещал помочь близким местного жителя, погибшего в результате атаки вражеских беспилотников 2 июля. О трагедии мэр рассказал в своих соцсетях.
Напомним, в ночь на четверг в регионе задействованы силы ПВО: удалось уничтожить 30 дронов. К сожалению, их обломки повредили промышленный объект и жилые дома.
«К большому горю погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой. Обязательно окажем близким помощь», — пообещал Юрий Шалабаев.
Стоит отметить, что в результате массированной атаки БПЛА пострадали четыре человека. Сейчас ими занимаются врачи.
Юрий Шалабаев призвал граждан сохранять спокойствие и заверил, что ситуация находится на контроле. В настоящее время специалисты проводят оценку последствий ночного налета беспилотников.