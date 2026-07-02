Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Юрий Шалабаев высказался о гибели жителя Нижнего Новгорода в ходе атаки БПЛА

Власти окажут семье погибшего необходимую помощь.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пообещал помочь близким местного жителя, погибшего в результате атаки вражеских беспилотников 2 июля. О трагедии мэр рассказал в своих соцсетях.

Напомним, в ночь на четверг в регионе задействованы силы ПВО: удалось уничтожить 30 дронов. К сожалению, их обломки повредили промышленный объект и жилые дома.

«К большому горю погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой. Обязательно окажем близким помощь», — пообещал Юрий Шалабаев.

Стоит отметить, что в результате массированной атаки БПЛА пострадали четыре человека. Сейчас ими занимаются врачи.

Юрий Шалабаев призвал граждан сохранять спокойствие и заверил, что ситуация находится на контроле. В настоящее время специалисты проводят оценку последствий ночного налета беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше